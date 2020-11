पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष दिलीष घोष की गाड़ी पर हुआ बड़ा हमला, TMC पर लगाया आरोप

India

oi-Ankur Kumar

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमले की खबर आती रहती है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर बड़ा हमला हुआ। दिलीप घोष की गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया गया। उनके काफिले में पुलिस की गाड़ी भी थी। दिलीप घोष ने इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर ये दूसरा हमला है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि मुर्शिदाबाद के कांडी में आज दिन में 3 बजकर 45 मिनट और पुरन्दरपुर में 5 बजकर 32 मिनट पर टीएमसी के गुंडों ने काले झंडे दिखाए और मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंके। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि हताश और निराश टीएमसी अब आखिरी प्रयास के रूप में पॉलिटिकल टेररिज्म की कोशिश कर रही है। वहीं, इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया।

West Bengal: Convoy of state BJP chief Dilip Ghosh was attacked allegedly by TMC workers in Kandi of Murshidabad,today

Gouri Shankar Ghosh,BJP says,"Dilip Ghosh's convoy was attacked by TMC ppl today. As BJP is gaining popularity in the state these attacks are being carried out" pic.twitter.com/ig2d4MgzkU