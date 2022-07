Weather Update: केरल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका, कई राज्यों में Red Alert,जानिए दिल्ली का हाल

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 08 जुलाई। कई राज्यों में हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि केरल में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका है इसलिए तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर सभी जिलों में आज और कल यलो अलर्ट जारी किया है। इस बारे में सीएम कार्यालय की ओर से भी मैसेज जारी किया गया है और अगले पांच दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

English summary

There is a possibility of heavy rain in Kerala for the next five days, Red Alert in many states, know the condition of Delhi.