Farmers Protest :रिहाना पर भड़के प्रज्ञान ओझा, कहा-'हमारे मामलों में किसी बाहरी को नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं'

We don't need an outsider poking her nose in our internal matters : Pragyan Ojha on Rihanna Tweet: नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्श लगातार 70वें दिन भी जारी है। एक और सरकार ने फिर से बातचीत के रास्ते खुले होने की बात कह रही है तो वहीं किसान कानून रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। इसी बीच कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन को अंतर्राष्टीय स्तर पर भी समर्थन मिला है। मशहूर इंटरनेशनल पॉपस्टार रिहाना ने इसके समर्थन में ट्वीट किया है।

English summary

My country is proud of our farmers and knows how important they are, We don’t need an outsider poking her nose in our internal matters said Cricketer Pragyan Ojha on Rihanna Tweet.