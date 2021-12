वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए साइंटिफिक स्टडी जारी, परिस्थितियों के आधार पर लेंगे फैसला: वीके पॉल

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 02 दिसंबर। इसी क्रम में आज नीति आयोग के सदस्य(स्वास्थ्य) डॉ वीके पॉल ने वैक्सीन के बूस्टर डोज पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार की प्राथमिकता बहुत स्पष्ट है कि हमें पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की डबल डोज देना है।

गौरतलब है कि अमेरिका समेत कई देश हैं जहां कोविड-19 की बूस्टर डोज लगाई जा रही हैं, वहीं भारत अभी अपना पूरा ध्यान लोगों का डबल डोज वैक्सीनेशन करने की ओर है। गुरुवार के हुई प्रेस ब्रीफिंग में डॉ वीके पॉल से बूस्टर डोज पर सवाल पूछा गया जिस पर उन्होंने कहा, किस समय, किस टीके के लिए बूस्टर उपलब्ध कराने जैसे वैज्ञानिक तर्क हैं जो अभी जांच के आधीन हैं। वर्तमान में हमें बिल्कुल स्पष्ट हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों का डबल डोज वैक्सीनेशन किया जाए।

