भारत पहुंचीं तिब्बत मामलों की विशेष अमेरिकी संयोजक उजरा जेया, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

India

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली : तिब्बती मामलों की विशेष अमेरिका संयोजक उजरा जेया भारत दौरे पर हैं। भारतीय मूल की राजनयिक मंगलवार सुबह राजधानी दिल्ली पहुंचीं। उजरा 17-22 मई तक भारत और नेपाल के दौरे पर रहेंगी। मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक शासन और मानवीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर सहयोग को मजबूत करने के लिए ये दौरा अहम माना जा रहा है।

भारत पहुंचने पर बोलीं उजरा जेया... नमस्ते!

Uzra Zeya, State Under Secy for Civilian Security, Democracy & Human Rights & US Special Coordinator for Tibetan Issues, arrives in Delhi

"Look forward to discussions on advancing US-India shared values of human rights, humanitarian support, & democratic governance," she tweeted pic.twitter.com/ZOnAu7XXCH