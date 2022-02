संकट के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की फोन पर बात, समर्थन देने का किया आग्रह

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 26 फरवरी। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई का आज (शनिवार) तीसरा दिन है। दोनों देशों के बीच हुए इस युद्ध में अब तक कई सैनिक और नागरिकों की मौत हो चुकी है। रूस के खिलाफ असहाय महसूस कर रहे यूक्रेन ने एक बार फिर भारत की तरफ मदद की आस से देखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने आज ट्वीट कर बताया कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन के हालात से अवगत कराया और राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह किया।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद से ही उनकी सेना आग बनकर यूक्रेन पर बरस पड़ी है। एक तरफ जहां दुनियाभर के नेता पुतिन को हिंसा त्यागकर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की सलाह दे रहे हैं वहीं, यूक्रेन इस संकट की स्थिति में अलग-थलग पड़ गया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात कर उन्हें हिंसा छोड़ वार्ता का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया था। अब पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी बात की।

Prime Minister Narendra Modi spoke with Ukraine President Volodymyr Zelenskyy. Ukraine President briefed the PM in detail about the ongoing conflict situation in Ukraine. PM expressed his deep anguish about the loss of life and property due to the ongoing conflict: PMO