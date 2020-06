अनुपम खेर ने शशि थरूर को बताया बेरोजगार और दिमागी रूप से कंगाल, जानिए क्यों?

शशि थरूर ने अनुपम खेर के 8 साल पुराने Tweet को किया री-ट्वीट

बता दें कि अनुपम खेर ने साल 2012 में एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एडवर्ड एबे के एक कथन को लिखा था, जो कि था A Patriot must always be ready to defend his country against his government, जिसका अर्थ हुआ कि एक देशभक्त को हमेशा अपनी सरकार से अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें कि साल 2012 में देश में यूपीए की सरकार थी।

यह पढ़ें: प्रज्ञा ठाकुर के बिगड़े बोल, बोलीं- 'एक विदेशी महिला के गर्भ से जन्मा इंसान राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता'

प्रिय @ShashiTharoor! आपने मेरे 2012 के ट्वीट को ढूंढकर निकाला, आज उस पर टिप्पणी की। ये न केवल आपकी बेरोज़गारी और दिमाग़ी कंगाली का प्रमाण है।बल्कि आप इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं इसका भी सबूत है।मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए था वह आज भी भ्रष्टाचार का प्रतीक हैं।You Know It. pic.twitter.com/IUaD9vVPwM — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 28, 2020

थरूर ने कसा अनपुम खेर पर तंज

इसी ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए थरूर ने मार्क ट्वेन का कथन लिखा, उन्होंने ट्वीट किया कि Thanks @ANUPAM, Agree with You Totally Here, You Country all the time, and Your government WHEN It Deserves it. जिसका अर्थ ये हुआ कि - शुक्रिया, अनुपम खेर, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। देशभक्ति हर समय आपके देश का समर्थन करती है और तब भी जब आपकी सरकार इसकी हकदार है।

अनुपम खेर ने थरूर को करारा जवाब दिया

जिस पर अनुपम खेर ने थरूर को करारा जवाब दिया, उन्होंने ट्वीट किया कि प्रिय @ShashiTharoor! आपने मेरे 2012 के ट्वीट को ढूंढकर निकाला, आज उस पर टिप्पणी की। ये न केवल आपकी बेरोजगारी और दिमागी कंगाली का प्रमाण है, बल्कि आप इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं इसका भी सबूत है, मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए था वह आज भी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। You Know It.

'कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग'

अनुपम और शशि थरूर की ये Twitter War इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है, वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब अनुपम खेर ने इस तरह से शशि थरूर को जवाब दिया है, इससे पहले भी वो कई बार सांसद को जवाब दे चुके हैं, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने 'आत्मनिर्भर भारत' को 'मेक इन इंडिया' की री-पैकेजिंग करार दिया था तो भी अनुपम खेर ने उन्हें खरी-खरी सुनाई थी, उन्होंने कहा था कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग! करते हैं बरगद की बातें, ये गमले में उगे हुए लोग, करते हैं बातें।