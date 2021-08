नाबालिग विक्टिम की पहचान उजागर कर राहुल गांधी ने ट्विटर के नियमों को भी तोड़ा, कार्रवाई की लटकी तलवार

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अगस्त 11। राजधानी दिल्ली में नाबालिग बच्ची के साथ कथित बलात्कार और उसकी रहस्यमय मौत के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी और बाद में उनके साथ ली गई एक तस्वीर को ट्विटर पर शेयर कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी पर कानूनी कार्रवाई की मांग होने लगी और एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई। बुधवार को हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की।

हाईकोर्ट के समक्ष क्या कहा ट्विटर ने?

इस दौरान ट्विटर ने भी हाईकोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने उनकी पॉलिसी का भी उल्लंघन किया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने ट्विटर के वकील से पूछा कि क्‍या पीड़िता के माता-पिता का फोटो हटाया गया है तो इसपर ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट को हटा दिया है, उनके अकाउंट को भी लॉक किया गया है। साथ ही उनके द्वारा किए ट्वीट ने हमारी पॉलिसी का भी उल्लंघन किया है।

Twitter informs DelhiHC that Rahul Gandhi's tweet violated their policy during hearing PIL seeking direction to National Commission for Protection of Child Rights&police to take action against him for his tweet allegedly disclosing identity of Delhi minor rape-murder victim's kin pic.twitter.com/BYRQWzkQgS