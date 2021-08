गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने कहा-जेब में लेकर घूम रहा हूं ओलंपिक गोल्ड मेडल, ये मेरा नहीं पूरे देश का है

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक 2020( Tokyo olympic 2020) में गोल्ड मेडल लेकर देश लौटे गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा( Neeraj Chopra) समेत तमाम एथलिट्स का भव्य स्वागत किया गया। ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेकर लौटे सभी खिलाड़ियों के लिए आज सरकार की ओर से सम्मान समारोह रखा गया, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान नीरज चोपड़ा ने मंच पर आते ही अपनी मुस्कान से एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया।

#WATCH | This gold medal is not only mine but also belongs to India. I didn't eat&sleep well after winning gold medal... Competition was very tough at #Olympics. After qualification, I realised this is the best opportunity of my life& I'll not lose it: Gold medalist Neeraj Chopra pic.twitter.com/NzQVFqvjLx