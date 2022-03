The Kashmir Files: कश्मीरी पंडितों के साथ हुई थी साजिश, अगर मैं दोषी तो मुझे फांसी दे दें: फारूक अब्दुल्ला

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 22 मार्च। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म The Kashmir Files ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। सोशल पर इस फिल्म को को लेकर दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो इस फिल्म में दिखाए गए कश्मीर पंडितों के दर्द से आहत है तो वहीं दूसरा वर्ग इस फिल्म को प्रोपोगंडा करार दे रहा है तो वहीं इस फिल्म को राजनीति भी जबरदस्त ढंग से हो रही है।

English summary

The Kashmir Files showed one-sided things.There was a conspiracy against Kashmiri Pandits, if I am guilty then hang me said Former Jammu and Kashmir CM Farooq Abdullah.