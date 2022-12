'ईसाई धर्म के कारण ही भारतीय बचे हैं....यीशु ने खत्म किया कोरोना' : तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर का दावा

तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रनिवास राव ने अपने एक बयान से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना को जीजस ने खत्म किया और ईसाई धर्म की वजह स भारतीय बचे हैं। बीजेपी ने उनका इस्तीफा मांगा है।

कोरोना ने एक बार फिर से कहर दिखाना शुरू कर दिया है। चीन समेत दुनिया के कई देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। चीन में तो पहली बार भयानक तबाही मच रही है। अस्पतालों में बेड और कब्रिस्तानों में शव के अंतिम संस्कारों के लिए जगह कम पड़ गई है। भारत में भी चीन वाले ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। ऐसी स्थिति में तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर ने बहुत ही विवादित बयान दिया है। जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि भारत के लोग कोविड से ईसाई धर्म के चलते ही बच पाए हैं। उन्होंने कहा है कि जीज़स ने ही भारत से कोरोना खत्म किया है। श्रीनिवास पहले भी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पैर छूने को लेकर विवादों में रह चुके हैं।

Telangana Health Director G Srinivasa Rao has said that people in India survived Covid because Jesus mitigated it. He has said that Christianity has saved Indians from Covid-19