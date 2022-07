'मंगलसूत्र उतारना पति के खिलाफ सबसे बड़ी मानसिक क्रूरता', HC को क्यों करनी पड़ी ऐसी टिप्पणी ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चेन्नई, 15 जुलाई: मद्रास हाई कोर्ट ने पत्नी से तलाक मांगने वाले शख्स के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसकी एक बड़ी वजह ये रही कि उसकी पत्नी ने मंगलसूत्र उतार दिया था। अदालत ने पत्नी के इस कृत्य को पति के खिलाफ सबसे बड़ी मानसिक क्रूरता माना है। दरअसल, इस मामले में पति-पत्नी शादी के तीन साल बाद से ही अलग रह रहे थे। लेकिन, पति ने तलाक के लिए जब निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया तो वह महिला के पक्ष में गया और उसके पति की तलाक वाली याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन, मद्रास हाई कोर्ट ने जब तसल्ली से मामले को सुना तो पाया कि उस महिला का पति पिछले 11 वर्षों में मानसिक तौर पर कितना प्रताड़ित हो चुका है और उसने साफ कह दिया कि 'कोई भी हिंदू महिला पति के जीवित रहते मंगलसूत्र नहीं उतार सकती।'

English summary

The Madras High Court has ruled in favor of the man seeking divorce from his wife, a major reason for which was that his wife had removed the mangalsutra