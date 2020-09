सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस डेट से पहले खरीदे गए BS-4 डीजल वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन

India

नई दिल्ली। देश की उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएस-4 डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ये वो वाहन है जो दिल्ली पुलिस और नगर निगम द्वारा एक अप्रैल से पहले खरीदे गए थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 अप्रैल, 2020 से पहले खरीदे जाने वाले और आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले डीजल वाहनों का BS-IV मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और 1 अप्रैल 2020 के बाद खरीदे गए वाहनों को BS-VI मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए खरीदे गए बीएस-4 डीजल वाहनों का जब तक रिजस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक उनके लिए प्रोविजनल सार्टिफिकेट मुहैया कराया जाए। इसके साथ भी सुनवाई के दौरान सीजेआई ने फैसला दिया कि ट्रांसपोर्ट विभाग विशेष सेवाओं में प्रयोग में लाए जाने वाले बीएस-2, 3 और 4 वाहनों को प्रशासन अस्थाई रजिस्ट्रेशन जारी करे। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बाद आदेश में बदलाव किया जाएगा।

