Sudha Yadav राजनीति में कैसे आईं ? जिन्हें मोदी जी ने चुनाव लड़ने के लिए मां के दिए 11 रुपए सौंपे थे

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 18 अगस्त: भाजपा संसदीय बोर्ड का जो बुधवार को पुनर्गठन किया गया है, उसमें एक नाम सुधा यादव का है, जो दो दशकों से भी ज्यादा समय से भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं। वह राजनीति में कैसे आईं, उन्होंने पहला चुनाव कैसे और किसके कहने पर लड़ा, ये सारा किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन,एक बात साफ है कि उन्हें बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। क्योंकि, पीएम मोदी की वजह से ही वह राजनीति में आईं और भाजपा के लिए ही समर्पित हो गईं। उनके योगदान से भाजपा कई राज्यों में अपना चुनावी समीकरण साधना चाहती है।

English summary

Sudha Yadav, who became a member of the BJP Parliamentary Board, was brought into politics by PM Modi. Narendra Modi had started arranging election funds with a donation of Rs 11 kept in his pocket