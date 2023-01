Vande Bharat पर फिर पथराव, PM मोदी के हरी झंडी दिखाने से पहले आंध्र प्रदेश में फेंके गए पत्थर, क्षतिग्रस्त

मंडल रेल प्रबंधक अनूप कुमार सत्पथी ने बताया कि विशाखापत्तनम के कांचरापलेम के पास पथराव के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। आगे की जांच चल रही है।

Vande Bharat Train: हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का मामला नहीं रुक रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद अब आंध्रप्रदेश में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने का मामला सामने आया है। प्रदेश के विशाखापत्तनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है। उद्घाटन से पहले इस हाईस्पीड ट्रेन पर पत्थर फेंके गए हैं। पीएम मोदी 19 जनवरी को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिए।

बताया जा रहा है कि यह घटना मेंटिनेंस के दौरान हुई। मंडल रेल प्रबंधक अनूप कुमार सत्पथी ने बताया कि विशाखापत्तनम के कांचरापलेम के पास पथराव के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। आगे की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि शाम 6:30 बजे विशाखापत्तनम में वंदे भारत ट्रेन पर किसी ने पथराव कर दिया, जिसके चलते 2 खिड़की के शीशे पूरी तरह से टूट गए और उन्हें बदलने की जरूरत पड़ी। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि हमने कुछ संदिग्धों की पहचान की है। आरपीएफ उन पर नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Andhra Pradesh | Stones pelted on Vande Bharat train in Visakhapatnam which will be flagged off by PM Modi on Jan 19. Incident occurred during maintenance.

Glass pane of a coach of Vande Bharat express was damaged near Kancharapalem, Visakhapatnam. Further probe underway: DRM pic.twitter.com/JQLrHbwyJ4