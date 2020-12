स्मृति ईरानी बोलीं- CM केजरीवाल ने किया था कृषि बिलों का समर्थन, अराजकता फैलाना चाहता है विपक्ष

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारत में कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि 'भारत बंद' किसानों ने नहीं बल्कि विपक्ष ने ऐलान किया है। विपक्ष पहले से ही चाहता है कि भारत बंद हो जाए। कंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कृषि बिलों को पहले ही स्वीकृति दे दी थी जब सरकार द्वारा बिल के लिए गजट अधिसूचित किया गया था। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर आरोल लगाते हुए कहा कि वह देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं।

स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार हमेशा से किसानों का भला ही सोचती आई है, किसान सम्मान निधि के तहत सर वर्ष किसानों के बैंक खाते में 6 हजार रुपए भेजे जाते हैं। आज से पहले किसी सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। कृषि कानून भी किसानों के हित के लिए हैं लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि किसानों को इससे फायदा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया, वो आज कानून-व्यवस्था को भंग करने पर उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। कहीं न कहीं राजनीतिक दखल है कि अराजकता फैले'।

Arvind Kejriwal had shown his support for the farm bills when he notified a gazette. Gazette is notified when the government accepts a bill administratively and politically. So he has given his acceptance to this bill already: Union Minister & BJP Leader Smriti Irani pic.twitter.com/Cia7xvLW64