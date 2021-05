India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 24 मई: कोरोना काल में फिल्‍मों की शूटिंग लॉकडाउन और कोरोना के चलते ठप्‍प पड़ी है। ऐसे में बॉलीवुड कलाकार सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात शेयर कर रहे हैं। वहीं अब बॉलीवुड और साउथ फिल्‍मों की एक्‍ट्रेस श्रुति हसन ने श्रुति हासन ने अपने माता-पिता कमल हासन और सारिका के तलाक के बारे में सोशल मीडिया पर खुलकर बात की।

English summary

Shruti Haasan revealed that she was happy when Papa Kamal Haasan and mother Sarika got divorced and said I was just excited for them '