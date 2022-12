Shraddha Case : आफताब का 'नार्को टेस्ट के बाद इंटरव्यू' ! दिल्ली जेल जाएगी फॉरेंसिक टीम

Shraddha Walker हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट गुरुवार को सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, चार सदस्यीय टीम 'नार्को टेस्ट के बाद इंटरव्यू' (Post-Narco Test Interview) के लिए शुक्रवार को सेंट्रल जेल आएगी।

Shraddha Walker हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट गुरुवार को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब नार्को टेस्ट के बाद इंटरव्यू' (Post-Narco Test Interview) की बारी है। शुक्रवार को चार सदस्यीय टीम सेंट्रल जेल का दौरा करेगी। हत्यारोपी आफताब पूनावाला के नार्को टेस्ट के बाद इंटरव्यू के बारे में जेल अधिकारियों ने बताया, हाल ही में दिल्ली में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) कार्यालय के बाहर जिस आरोपी पर हमला किया गया था, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

जेल अधिकारियों ने कहा, "फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की चार सदस्यीय टीम और जांच अधिकारी 'पोस्ट-नार्को टेस्ट इंटरव्यू' के लिए कल (शुक्रवार, 2 दिसंबर को) सेंट्रल जेल का दौरा करेंगे। यह व्यवस्था आफताब के परिवहन में शामिल उच्च जोखिम को देखते हुए की गई है।"

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि आफताब का नार्को टेस्ट राष्ट्रीय राजधानी के रोहिणी में बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में किया गया था। आफताब को दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में तिहाड़ जेल से अस्पताल तक लाया गया था। नार्को टेस्ट के लिए सुबह करीब 9 बजे अस्पताल लाए गए आफताब के ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, शरीर का तापमान और दिल की धड़कन की जांच की गई। नार्को टेस्ट के लिए सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर के बाद आफताब को एनेस्थीसिया दिया गया। इसके बाद नार्को टेस्ट किया गया।

नार्को टेस्ट एफएसएल अधिकारियों की एक टीम ने किया। इसमें एक फोटो विशेषज्ञ, फोरेंसिक मनोविज्ञान विशेषज्ञ और फोरेंसिक मेडिसिन के एक डॉक्टर और अंबेडकर अस्पताल के नार्को विंग के नोडल अधिकारी शामिल रहे। रात 11:45 बजे आफताब का नार्को टेस्ट खत्म होने के बाद उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और मनोचिकित्सा भी दी गई। जब आफताब को होश आया तो दिल्ली पुलिस की टीम पूरी सुरक्षा के साथ उसे वापस तिहाड़ जेल ले गई।

बता दें कि सोमवार को आफताब को ले जा रही दिल्ली पुलिस की वैन पर कुछ तलवारधारी लोगों ने हमला कर दिया था। इसके बाद उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आईपीएस अधिकारी और स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) जोन II सागर प्रीत हुड्डा के अनुसार, महरौली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 302, 201 के तहत दर्ज मामले में आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट सफल रहा। दिलचस्प है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा था कि हत्यारोपी सवालों के भ्रामक जवाब दे रहा है। इसके बाद अदालत ने पुलिस को आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को विश्लेषण करने की अनुमति दी थी।

नार्को से पहले पॉलीग्राफ परीक्षण भी कराया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय में पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने इस साल मई में श्रद्धा की हत्या करने और उसके शरीर के कई टुकड़े करने की बात कबूल की थी। गौरतलब है कि आफताब पर यह भी आरोप है कि उसने कटे हुए शरीर के अंगों को एक रेफ्रिजरेटर में जमा किया और धीरे-धीरे बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज किया।

