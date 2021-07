'ऑक्सीजन की कमी से मौत' पर केंद्र के बयान से शिवसेना भी खफा, संजय राउत बोले- सरकार पर तो केस होना चाहिए

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 21। देश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर राज्यसभा में केंद्र सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के बाद तो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। कांग्रेस पार्टी के बाद शिवसेना ने भी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस बयान के बाद उन परिवारों पर क्या बीती होगी, जिन्होंने ऑक्सीजन के कमी के चलते अपनों को खो दिया है। संजय राउत ने कहा कि सरकार के खिलाफ तो झूठ बोलने को लेकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

पेगासस जासूसी कांड में सच सामने लाए सरकार- संजय राउत

इसके अलावा संजय राउत ने पेगासस फोन टैपिंग मामले में भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष इस जासूसी के मामले में ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) और सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग कर रहा है, अगर रविशंकर प्रसाद विपक्ष में होते तो वो भी यही मांग करते, इसलिए अगर ये मांग की जा रही है तो सरकार को सच सामने आने देना चाहिए, जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डर की क्या बात है।

The opposition has asked for Joint Parliamentary Committee and Supreme Court's intervention. If Ravi Shankar Prasad was in opposition, he would've demanded same. Let the truth come out. If there is nothing, why are you scared?: Shiv Sena leader Sanjay Raut on 'Pegasus project'