कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर की भी दावेदारी हुई तय! प्रतिनिधि से मंगवाया नामांकन पत्र

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, सितंबर 24। कांग्रेस पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया की शुरुआत शनिवार से हो गई है। दरअसल, नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जो 30 सितंबर तक चलेगी और 19 अक्टूबर को पार्टी के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत और शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। गहलोत के साथ-साथ शशि थरूर ने भी नामांकन दाखिल करने का फैसला कर लिया है।

शशि थरूर ने मंगवाए नामांकन पत्र

दरअसल, शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक प्रतिनिधि ने केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से नामांकन पत्र मंगवा लिया है। जानकारी के मुताबिक, थरूर ने अपने प्रतिनिधि के जरिए नामांकन पत्र के पांच सेट देने का अनुरोध किया है। इसी के साथ यह तय हो गया है कि गहलोत के अलावा शशि थरूर भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अब इन दोनों नेताओं के बीच ही सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

In a request letter sent for his candidature, Shashi Tharoor has requested five sets of nomination papers for the election of Congress party president. https://t.co/7BQohPQNug