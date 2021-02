IPL Auction में पहुंचे शाहरुख के बेटे आर्यन और जूही चावला की बेटी जाह्नवी, तस्वीरें हो रहीं वायरल

India

oi-Akarsh Shukla

चेन्नई। इस वर्ष आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन का बिगुल बज चुका है। गुरुवार को आईपीएल-14 के लिए फ्रेंचाइजी टीमों ने खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई। नीलामी की प्रक्रिया चेन्नई में दोपहर 3 बजे से शुरू हुई, इस दौरान कार्यक्रम में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआई) के को-ओनर और बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी नजर आए। आर्यन के अलावा अभिनेत्री जूही चावला की बेटी जाह्नवी मेहता ने भी सोशल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा।

आईपीएल-14 के लिए 18 फरवरी को शुरू हुई नीलामी की प्रक्रिया में पहली बार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पहुंचे थे। इस दौरान खिलाड़ियों के लिए बोली लगाते दो स्टार किड्स आर्यन और जाह्नवी को देख ट्विटर पर हंगामा मच गया। इनके साथ केकेआर कैंप के टेबल पर फ्रेंचाइजी टीम के सीईओ वेंकी मैसूर, जे मेहता और सहायक कोच अभिषेक नायर भी मौजूद रहे। हालांकि वहां, शाहरुख या जूही चावला में से कोई भी मौजूद नहीं रहा।

Shah Rukh Khan & Juhi Chawla ~ available both in large or medium size ♥️ @iamsrk The way you two had formed a partnership out of friendship, seeing the babies now so actively taking the responsibilities, gives a wholesome feel! @iam_juhi 🤗#IPLAuction2021 #AryanKhan #KKR pic.twitter.com/DDqMr74vG1