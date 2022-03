निजामाबाद के बोधन में शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना को लेकर तनाव, हिंसा के बाद धारा 144 लागू

India

oi-Kapil Tiwari

हैदराबाद, मार्च 20। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन में पिछले कुछ दिनों से तनाव फैला हुआ है। दरअसल, यहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लगाने को लेकर दो राजनीतिक गुटों में झड़प हुई, जिसके बाद से यहां धारा 144 लगा दी गई है। आपको बता दें कि तनाव की यह स्थिति बीजेपी, AIMIM और टीआरएस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद हुई है।

क्या है मामला?

इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, स्थानीय बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने बताया है कि बोधन शहर के अंबेडकर चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की उनकी योजना थी, लेकिन AIMIM और टीआरएस ने इसका कड़ा विरोध किया। बता दें कि इस शहर की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। अरविंद धर्मपुरी का आरोप है कि AIMIM और टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना का विरोध किया और इस पर आपत्ति जताई। इतना ही नहीं मामले को हिंसक बनाया।

बीजेपी और शिवसेना चाहती है मूर्ति स्थापित करना

आपको बता दें कि बोधना में एक तरफ बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता अंबेडकर चौराहे पर शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ एएमआईएम और टीआरएस के कार्यकर्ता इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ तो मोर्चा खोल दिया है।

How dare TRS MLA & followers demand for idol of Tippu sultan, the mass murderer of Hindus, beside our National hero #ShivajiMaharaj’s idol ?!

Nizamabad CP Nagaraj ji has to quit intimidating @BJP4India karyakartas into stopping the idol’s unveiling & disperse the TRS-MIM goons! pic.twitter.com/ctJm6S2ohV