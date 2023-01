पीएम मोदी पर BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर सेवानिवृत्त जजों, नौकरशाहों को एतराज, बोले- ये बर्दाश्त नहीं

पीएम मोदी पर विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर सेवानिवृत्त जजों और नौकरशाहों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। सभी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री की कड़ी निंदा की।

India

oi-Mukesh Pandey

BBC documentary on PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रिटेन में इसे प्रसारित करने के बाद वहां रहने वाले भारतीयों में इसको लेकर आक्रोश है। इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। वहीं भारत के सेवानिवृत्त जजों और नौकरशाहों ने इस डॉक्यूमेंट्री की निंदा की है और कहा कि हमारे नेता साथ इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

शनिवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के दिग्गजों ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विरोध में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। जिसमें मोदी पर डॉक्यूमेंट्री का जमकर विरोध किया गया। बयान में कहा गया, "अब तक हमने जो देखा है, उसके आधार पर बीबीसी सीरीज न केवल भ्रामक रिपोर्टिंग पर आधारित है, बल्कि स्वतंत्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व के 75 साल पुराने आधार पर सवाल उठाती है, जो इसके अनुसार कार्य करता है।"

वहीं बीबीसी की पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये एक प्रोपोगेंडा का हिस्सा लगता है। बागजी ने इसे पक्षपातपूर्ण बताया। डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारतीय और ब्रिटिश संस्थानों ने बीबीसी के मैनेजमेंट और संपादक को पत्र लिखकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीसी जानबूझकर भारत और ब्रिटेन को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है।

"Not only is the BBC series,judging from what we've seen of it so far,based on delusional reporting,but presumes to question the very basis of 75-yr-old edifice of India’s existence as independent,democratic nation that functions according to will of people of India" letter reads