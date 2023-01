Republic Day 2023: राष्ट्रपति के अंगरक्षक कौन होते हैं ? इनके बारे में सबकुछ जानिए

देश की जनता जब भी राष्ट्रपति का किसी रूप में भी दीदार करती है तो उनके अंगरक्षकों की ओर ध्यान यूं ही खिंच जाता है। उनकी सजावट, उनकी कद-काठी, उनका अनुशान बहुत ही खास और अलग होता है।

जब भी हम टीवी पर या सीधे तौर पर कभी देश के राष्ट्रपति को देखते हैं तो उनके अंगरक्षकों को देखकर मन गदगद हो जाता है। प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड (PBG) को देखकर लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक होने का मतलब क्या होता है? भारत की तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होने का मतलब क्या है? हालांकि, मौजूदा युग में राष्ट्रपति के अंगरक्षों की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय समारोहों तक ही सीमित नजर आती है, लेकिन इसकी अपनी इतनी ऊंची प्रतिष्ठा है कि इसके बारे में जानना बहुत ही दिलचस्प है।

Republic Day 2023:The President's bodyguards are also one of the highlights of the Republic Day celebrations. This is a very special and oldest piece of the army. it's very difficult to get into