5G Services Launch: कैसा होगा 5G का रिचार्ज, मुकेश अंबानी ने बताया JIO का सस्ता या महंगा होगा प्लान?

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 01 अक्टूबर: देश में अब 5G युग (5G Services launch event) की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2022 में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार 'इंटरनेट फॉर ऑल' के लक्ष्य पर काम कर रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही डेटा की कीमत भी उतनी अहम होती है। हमने टेलिकॉम सेक्टर की तमाम अड़चनों को हटाया। इससे डेटा की कीमतों में कमी आई और देश में डेटा क्रांति हुई।

#WATCH | Delhi: "Jio plans to cover entire India by December...We will make it very affordable, it should be affordable for every Indian - right from device to service," says Reliance Jio Chairman, Akash Ambani after the launch of #5GServices launch. pic.twitter.com/GvzmJ9XYWN