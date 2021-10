PM मोदी के नाम पर 'जीत' की कोई गारंटी नहीं, येदियुरप्पा के बाद अब इस केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान

India

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भविष्य में उनके नाम से चुनावों में बीजेपी की जीत पर आशंका जताई है। राव इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में पार्टी की आंतरिक बैठक में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को तीसरी बार हरियाणा में जीत के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पार्टी सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर जीत के लिए निर्भर नहीं रह सकती। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था।

गौरतलब है कि देश में किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी की लोकप्रियाता में भी कमी आई है। इसी क्रम में अब योजना और कॉर्पोरेट मामलों के राव इंद्रजीत सिंह के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बैठक में राव ने कहा,

2014 के आम चुनावों में भाजपा की भारी जीत का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा,

बीएस येदियुरप्पा ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर बीजेपी नेताओं के मन में उठ रहे सवाल अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पिछले महीने बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कहा था,

