जया बच्चन के बयान पर रणवीर शौरी का तंज, कहा- आपको नहीं समझ में आ रहा है ये पूरा खेल

मुंबई: बॉलीवुड में परिवारवाद और सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले अभिनेता रणवीर शौरी ने एक बार फिर ट्वीट कर फिल्म इंडस्ट्री को आड़े हाथ लिया है। रणवीर शौरी ने कहा है कि बॉलीवुड में के वो लोग जो किसी काम के नहीं हैं, उनके बचाव में फिर से कई लोग उतर गए हैं। लेकिन ये बचाव करने वाले लोग या तो सिर्फ बॉलीवुड के गेटकीपर हैं या फिर किसी के तलवे चाट रहे हैं। रणवीर शौरी का यह बयान अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बयान के बाद आया है।

रणवीर शौरी ने कहा- आपको नहीं समझ में आ रहा है ये पूरा खेल

जया बच्चन ने मंगलवार (15 सितंबर) को राज्यसभा में उन लोगों की जमकर आलोचना की, जिन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ बोला है। रणवीर शौरी ने ट्वीट किया, ''जो लोग बॉलीवुड के गोबर (MUCK) के बचाव में उतरे हैं या तो वो गेटकीपर हैं या फिर किसी की चाटुकारिता में लगे हैं। अगर आपको किसी का बोलना पसंद नहीं आता है तो आप भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चुपचाप उनके समर्थन में लग जाइए। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ये सारा क्या खेल चल रहा है।''

The ones who come out defending the muck in #Bollywood are either the ‘gatekeepers’, or the ones sucking up to them.

If you don’t like someone whistleblowing or using their freedom of expression, you’re free to use your freedom of enabling.

Don’t see what the fuss is about. 🤷🏻‍♂️