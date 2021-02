लोकसभा में श्रद्धांजलि पर मचा बवाल, राकेश सिंह बोले- राहुल गांधी ने सदन को किया कलंकित, हो कार्रवाई

India

नई दिल्ली। लोकसभा में बीते गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखने को लेकर अब बवाल मच गया है। बीजेपी के चीफ व्हिप राकेश सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने सदन की गरिमा का मखौल उड़ाया है। राकेश ने कहा, राहुल गांधी को अनुमति लेनी चाहिए थी, उन्हें अनुरोध करना चाहिए था। दुर्भाग्य से कांग्रेस के 'युवराज' ने नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना अपना अपमान समझा, लेकिन यह सदन कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है... मैं मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि गुरुवार को राहुल गांधी सदन में बजट पर चर्चा न करके कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान शहीद हुए 200 से अधिक किसानों को लोकसभा में श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी के 2 मिनट के मौन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर कहा कि, इस तरीके का सदन में व्यवहार करना उचित नहीं है। आपने सदन की गरिमा गिराई है। इस बीच बीजेपी सांसदों ने सदन में राहुल गांधी के मौन के खिलाफ 'शर्म करो-शर्म करो' के नारे लगाए।

Y'day Rahul Gandhi displayed unparliamentary conduct in LS, it hurt dignity of this temple of democracy of this nation. Giving orders to maintain 2-minute silence! It's shocking & can't be tolerated. This is an incident that tarnishes the House: BJP chief whip in LS, Rakesh Singh pic.twitter.com/Ga33710nAm