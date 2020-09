रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा- मैंने कृषि बिलों को पढ़ा है, किसानों को इससे लाभ होगा

India

नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पारिए किए गए कृषि विधेयकों को विरोध में शुक्रवार को देशभर के किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया। इस दौरान कई स्थानों पर किसानों ने बड़ी संख्या में चक्काजाम किया और रेल रास्तों को भी अवरुद्ध किया। एक तरफ सरकार किसानों को अध्यादेश के बारे में संतुष्ट नहीं कर पा रही है वहीं, विपक्ष भी इस विरोध प्रदर्शन में किसानों का साथ दे रहा है। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि बिलों को लेकर बड़ा दावा किया है।

शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि उन्होंने कृषि बिलों का अच्छे से अध्ययन किया है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि किसान उनकी बात का भरोसा करें कि उन्हें सरकार द्वारा पास कराए गए बिलों से लाभ होगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, 'हमरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। मैंने बिलों का अध्ययन किया है, और मैं कह रहा हूं कि किसानों को इससे लाभ होगा। लेकिन, कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।'

