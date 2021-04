राहुल गांधी ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, बोले- 'मोदी-मित्रों के फायदे के लिए...'

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। कोरोना वायरस संक्रमित कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल होम क्वारंटीन में अपना समय बिता रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले राहुल गांधी ने क्वारंटीन पीरियड में भी केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहे। अपने ताजा ट्वीट में राहुल गांधी के कोरोना वैक्सीन की कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में कई न्यूज पेपर की कटिंग भी शेयर की हैं।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'वैक्सीन निर्माता कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए देश की जनता का पैसा दिया गया। अब, भारत सरकार उन्हीं लोगों से इस वैक्सीन के लिए दुनिया में सबसे अधिक कीमत का भुगतान करने के लिए कहेगी। एक बार फिर 'सिस्टम' फेल साबित हुआ, मोदी मित्रों के फायदे के लिए नागरिक फेल रहा।' राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ कई अंग्रेजी समाचार पत्रों की कटिंग साझा की है जिसमें वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

People's money was given to vaccine companies to develop Covid vaccines.

Now, GOI will make same people pay the highest price in the world for these vaccines.

Once again, the failed ‘system’ fails our citizens for Modi-mitrs’ profit. pic.twitter.com/3TELXqmZwK