राहुल गांधी ने बताया, कैसा लगता है जब लोग पप्पू कहते हैं, जीवनसंगिनी को लेकर की खुलकर बात

oi-Ankur Singh

Rahul Gandhi: लोकसभा सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। इस दौरान राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए एक इंटरव्यू में कहा कि लोग मुझे गाली देते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसका स्वागत करता हूं। राहुल ने कहा कि मैं किसी से भी नफरत नहीं करता हूं। हमारे धर्म के दो मुख्य केंद्र हैं, अहिंसा और सत्य, मैं उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहा हूं।

