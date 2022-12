सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को बताया 'तपस्वी', कहा-'वे अभी सिर्फ अपनी तपस्या पर कर रहे फोकस'

कांग्रेस नेता समलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को तपस्वी बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस समय सिर्फ अपनी तपस्या पर फोकस कर रहे हैं।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन इतनी ठंड के बावजूद भी राहुल गांधी सिर्फ एक टी-शर्ट में सुबह से लेकर शाम तक भारत जोड़ो यात्रा में मार्च करते हैं। यही वजह है कि जब से यात्रा दिल्ली पहुंची है, तब से राहुल गांधी का टी-शर्ट में रहना चर्चा में बना हुआ है। वहीं, अब इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया है।

Rahul Gandhi is superhuman. While we are freezing in cold & wearing jackets, he is going out in T-Shirts (for his Bharat Jodo yatra). He is like a yogi doing his 'tapasya' with focus: Congress leader Salman Khurshid pic.twitter.com/1wrE0hgBiA