प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर सिद्धू का बयान, किया लखीमपुर खीरी तक मार्च का ऐलान

नई दिल्ली, 05 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का बवाल किसानों और प्रशासन के समझौते के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उनको सीतापुर पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखा है। वहीं अब मंगलवार को लखीमपुर खीरी जाने के मामले को लेकर प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही प्रियंका गांधी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।

वहीं अब पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इसका विरोध किया है। सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर कल तक किसानों की नृशंस हत्या के पीछे केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कांग्रेस की किसानों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी की ओर मार्च करेगी। इसी के साथ सिद्धू ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। प्रियंका गांधी की अवैध गिरफ्तारी के बाद भी कांग्रेस की किसानों के लिए लड़ाई नहीं छूटेगी। हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

If, by tomorrow, the Union Minister’s son behind the brutal murder of Farmers is not arrested, and our leader @PriyankaGandhi being unlawfully arrested, fighting for farmers is not released, the Punjab Congress will march towards Lakhimpur Kheri ! @INCIndia @INCPunjab