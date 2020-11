पंजाब सरकार ने दी शहीद के परिवार को आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी का भी किया ऐलान

India

चंडीगढ़। जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के राजौरी जिले में शुक्रवार को पाकिस्तानी फायरिंग में BSF के दो जवान शहीद हो गए। इनमें से एक की पहचान यूपी के महाराजगंज निवासी प्रेम बहादुर खत्री के रूप में हुई है, जबकि दूसरा जवान सुखबीर सिंह पंजाब के तरनतारन के रहने वाले थे। सुखबीर सिंह की शहादत की खबर उनके परिवार तक पहुंच चुकी है। पंजाब सरकार ने परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। साथ ही पंजाब सरकार ने परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है।

सुंदरबनी सेक्टर में शहीद हुए सुखबीर और प्रेम कुमार

आपको बता दें कि पंजाब के सुखबीर सिंह और यूपी के प्रेम कुमार खत्री दोनों ही एलओसी पर तैनात थे। शुक्रवार को पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के भारतीय चौकियों पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सुखबीर और प्रेम कुमार शहीद हो गए। ये गोलीबारी राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में हुई। बीएसएफ ने दोनों जवानों के शव पूरे सम्मान के उनके घरों के लिए रवाना कर दिए हैं।

Punjab CM Captain Amarinder Singh announces an ex-gratia of Rs 50 lakhs, along with a govt job to a family member of Sepoy Sukhbir Singh of 18 JAK RIF who was martyred in the unprovoked firing by Pakistan Army along LoC in Sunderbani sector of J&K: State govt https://t.co/vX3EnSOutx