रैली में प्रियंका गांधी को हुई देर, तो मंच पर जल्दी पहुंचने के लिए साड़ी में ही लगा दी दौड़, सामने आया Video

दिसपुर। असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राज्य में चुनावी रैलियों का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में आज यानी मंगलवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेजपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली का एक वीडियो में भी सामने आया है जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा मंच की तरफ दौड़ते हुए जाती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रैली के लिए कांग्रेस नेता देर से पहुंची थीं जिसकी वजह से उन्होंने मंच की तरफ जाने के लिए दौड़ लगा दी।

#WATCH | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra was seen running towards the stage as she got late for the party rally in Tezpur, Assam.

(Video credit -- office of Priyanka Gandhi Vadra) pic.twitter.com/oxp7eXuZTM