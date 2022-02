उद्योगपति राहुल बजाज का निधन, राष्ट्रपति-पीएम मोदी ने जताया दुख

India

oi-Love Gaur

मुंबई, 12 फरवरी: पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में शनिवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा करते हुए कहा कि बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राहुल बजाज के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है।

उद्योगपति राहुल बजाज का आज दोपहर 2:30 बजे पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में निधन हो गया। रूबी हॉल क्लिनिक के चेयरमैन डॉ. परवेज ग्रांट ने बताया कि उनका पिछले एक महीने से हार्ट और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं का इलाज चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार रविवार को होगा।

राहुल बजाज के निधन पर शोक की लहर

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज के निधन पर शोक व्यक्त किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राहुल बजाज के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके करियर ने देश के कॉर्पोरेट क्षेत्र के उदय और जन्मजात ताकत को दर्शाया। उनके निधन से उद्योग जगत में एक खालीपन आ गया है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।

Saddened to learn of Shri Rahul Bajaj’s demise. A doyen of Indian industry, he was passionate about its priorities. His career reflected the rise and innate strength of the nation’s corporate sector. His death leaves a void in the world of industry. My condolences to his family.

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि राहुल बजाज जी को वाणिज्य और उद्योग जगत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए याद किया जाएगा। व्यवसाय से परे वह सामुदायिक सेवा के प्रति उत्साही थे।

Shri Rahul Bajaj Ji will be remembered for his noteworthy contributions to the world of commerce and industry. Beyond business, he was passionate about community service and was a great conversationalist. Pained by his demise. Condolences to his family and friends. Om Shanti.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल बजाज का जाना भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। हमने एक दूरदर्शी को खो दिया है, जिसके साहस ने हमें गौरवान्वित किया। मेरी उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना।

Rahul Bajaj’s passing is a big loss to India. We have lost a visionary whose courage made us proud.

My love and condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/SnWJpYDV85