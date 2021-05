प्रकाश राज ने ट्वीट किया पीएम मोदी का पुराना रोते हुए वीडियो, सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़

India

नई दिल्ली, 24 मई: देश में कोरोना वायरस संक्रमणकी स्थिति को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए थे। मोदी अपने संबोधन के दौरान ये कहते हुए रोने लगे कि कोरोना ने हमसे कई अपनों को छीन लिया है। प्रधानमंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। एक्टर प्रकाश राज ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है।

प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे कई मौके आए हैं, जब प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों पर भावुक हुए हैं। इस दफा पीएम इमोशनल हुए तो उनके इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे। विपक्षी दलों के कई नेताओं ने उनके आंसुओं को बनावटी बताया तो कई लोगों ने तो पुराने ट्वीट तक शेयर कर दिए, जिनमें दावा किया गया था कि जल्दी ही पीएम किसी कार्यक्रम में रो देंगे। कई लोगों ने पीएम का मडजाक उड़ाने पर कड़ा एतराज भी जताया है लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर अभी भी पोस्ट हो रहे हैं।

Great performances don’t happen overnight.. TIMING..PAUSES...INTONATIONS.. BODY LANGUAGE..needs years of practice.. presenting to you .. our own #BalaNarendra ... #justasking pic.twitter.com/dTUwrSdrC7

दक्षिण भारत और बॉलीवुड में नाम कमा चुके एक्टर प्रकाश राज ने भी पीएम मोदी के रोने को उनकी एक्टिंग बताया है। राज ने कहा है कि उनकी एक्टिंग की प्रतिभा कमाल की है और ये काफी पुरानी है। प्रकाश राज ने नरेंद्र मोदी का काफी पुराना वीडियो शेयर किया है। वीडियो से लग रहा है कि ये उनके गुजरात का सीएम बनने से पहले का या फिर जब वो पहली बार सीएम बने तब का हो सकता है। नरेंद्र मोदी इस वीडियो में स्टेज पर बोलते-बोलते रोने लगते हैं और रुमाल से अपनी आंखें पोंछते हैं। इस वीडियो पर कमेंट की बाढ़ है, देखिए किस तरह के कमेंट आ रहे हैं।

Oscar for best actor award dont come in over night.. Years of practice wah modiji wah

Sir he beats you in your acting, why you filin industry did not have a role in a movie. We could have been spared from this national disaster