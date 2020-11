सऊदी अरब के राजा के निमंत्रण पर 15वें G-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी

India

नई दिल्‍ली। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के राजा के निमंत्रण पर 15 वें G-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन 21 नवंबर और 22 नवंबर को ऑनलाइन प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी दी।

वहीं इससे अलग 20 नवंबर यानी कि शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के पीएम र्वचुअल तरीके से RuPay कार्ड चरण -2 का शुभारंभ करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अगस्त 2019 में भूटान की पीएम मोदी की यात्रा के दौरान परियोजना का चरण -1 शुरू किया था।

PM Narendra Modi will be attending the 15th G-20 summit at the invitation of the king of Saudi Arabia. The summit will be held on November 21 and November 22 in a virtual format: MEA spokesperson Anurag Shrivastava pic.twitter.com/KmT4Lsw1cx