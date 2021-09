Bhagat Singh 114 Birth anniversary: पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 28 सिसंबर: भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की आज मंगलवार (28 सितंबर) को 114वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'आजादी के महान सेनानी शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म-जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वह हर भारतीय के दिल में रहते हैं। उनके साहसी बलिदान ने अनगिनत लोगों के बीच देशभक्ति की चिंगारी जलाई। मैं उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता हूं और उनके महान आदर्शों को याद करता हूं।"

वहीं अमित शाह ने भी भगत सिंह की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट किया, ''भगत सिंह जी को अपने प्राणों से ज्यादा देश की स्वतंत्रता और सम्मान प्यारा था। वो अल्पायु में ही अपने साहस व क्रांतिकारी विचारों से न सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च प्रतीक बने बल्कि उनके राष्ट्रप्रेम ने पूरे देश को एक किया। ऐसे महान देशभक्त की जयंती पर उन्हें चरण वंदन।''

