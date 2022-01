NCW के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी- 'न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी'

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 31 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छोटे स्थानीय उद्योगों में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी पर बधाई दी, साथ ही बिजनेस के क्षेत्र में महिलाओं के लिए और नए अवसर तलाशने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, 'आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है। ऐसे में, आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी। सदियों से भारत की ताकत हमारे छोटे स्थानीय उद्योग रहे हैं, जिन्हें आज हम MSMEs कहते हैं। इन उद्योगों में जितनी भूमिका पुरुषों की होती हैं, उतनी ही महिलाओं की भी होती हैं।'

30वें राष्ट्रीय महिला आयोग को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा, 'आज मुद्रा योजना की लगभग 70 फीसदी लाभार्थी महिलाएं हैं। करोड़ों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रहीं हैं। पुरानी सोच वालों ने महिलाओं के स्किल्स को घरेलू कामकाज का ही विषय मान लिया था। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस पुरानी सोच को बदलना जरूरी है। मेक इन इंडिया आज यही काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की इसी क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है।'

Nowadays women are providing jobs to people. Govt is supporting women through various schemes like Pradhan Mantri MUDRA Yojana. Women's role is continuously expanding. Therefore, the expansion of the role of the National Commission for Women is also need of the hour: PM Modi pic.twitter.com/x73SMAAdTQ