Budget 2022: संसद पहुंचे पीएम मोदी, कहा- वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 31 जनवरी। संसद में आज (सोमवार) से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद लोकसभा और राज्यसभा में सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद पहुंच गए हैं, उन्होंने अपनी कार से उतरने के बाद परिसर में इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। मैं इस सत्र में आपका और सभी सांसदों का स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यह सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में दुनिया में विश्वास जगाता है।

इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के सांसदों से बजट सत्र के दौरान शांतिपूर्ण रवैये की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'बजट सत्र में सांसदों की बातचीत, सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा, वैश्विक स्तर पर प्रभाव का महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं, सभी आदरणीय सांसद, राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति की रास्ते पर ले जाने में अवश्य मददरुप होंगे।' इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला भी संसद परिसर में पहुंच चुका है। कुछ देर में उनका अभिभाषण शुरू होगा।

True that polls affect Sessions & discussions. But I request all MPs that elections will go on but #BudgetSession draws a blueprint for entire year. The more fruitful we make this session, the better opportunity rest of the year becomes to take the country to economic heights: PM pic.twitter.com/nX1XZ5GQs3