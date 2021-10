PM मोदी ने देश को समर्पित की 7 नई रक्षा कंपनियां, बोले- आजादी के बाद से ही थी जरूरत

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (शुक्रवार) विजयदशमी और पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर वर्चुअली देश को रक्षा क्षेत्र में 7 नई कंपनियां समर्पित कीं। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। इन नई कंपनियों में भारती सुरक्षाबलों के लिए पिस्टल से लेकर प्लेन तक का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कंपनियों के लिए 65 हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर की भी दी और कहा कि जो कुछ नाय करना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा,

यह भी पढ़ें: ओडिशा- 'मो स्कूल' अभियान की सफलता के बाद सीएम नवीन पटनायक ने की 'मो कॉलेज' कैंपेन की शुरुआत

I urge these 7 companies to prioritise 'research and innovation' in their work culture. You've to take lead in future technology, give opportunities to researchers. I would also urge startups to collaborate with these 7 companies: PM Modi on dedication of 7 new defence companies pic.twitter.com/SaUBhMiipH