भारत में जल्द मिल सकती है Pfizer की कोविड वैक्सीन, कंपनी ने कहा- सरकार के साथ बातचीत जारी

नई दिल्ली, 02 जून। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने के लिए अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर और मॉडर्ना के साथ भारत सरकार की बातचीत जारी है। बुधवार को फाइजर ने कहा कि वह भारत में अपने कोविड वैक्सीन को उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार के संपर्क साधे हुए है। बता दें कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) की तरफ से विदेशी वैक्सीन के हर बैच को टेस्ट करने के नियम में छूट दिए जाने के बाद फाइजर की तरफ से यह बयान सामने आया है।

फाइजर के एक प्रवक्ता ने कहा, 'फाइजर भारत सरकार के साथ अपनी कोरोना वैक्सीन को देश में चल रहे सरकारी टीकाकरण अभियान में शामिल कराने की दिशा में लगा हुआ है। फिलहार अभी भारत सरकार के साथ चर्चा जारी है इसलिए हम इस समय कोई अतिरिक्त ब्योरा साझा नहीं कर सकते।' बता दें कि देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए डीजीसीआई ने विदेशी वैक्सीनों के बैच टेस्ट नियमों में काफी छूट दी है। इस फैसले से देश में वैक्सीन की तत्काल आवश्यकता के लिहाज से फाइजर और मॉडर्न जैसे विदेशी टीकों के लिए भारत आने का रास्ता साफ होने की संभावना है।

डीजीसीआई के मुताबिक WHO और अन्य देशों ने जिन वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, उसके भारत में ब्रिजिंग टेस्ट और बैच परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। DCGI डॉ. वीजी सोमानी के मुताबिक विदेशी वैक्सीन की मंजूरी से पहले उसका ब्रिजिंग ट्रायल किया जाता था। साथ ही उसके डेटा का भी परीक्षण होता था, बाद में उसी के आधार पर वैक्सीन को मंजूरी दी जाती थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों या फिर WHO ने जिस वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दे दी है। उनका दोबारा ट्रायल भारत में नहीं होगा। इस वजह से देश में दूसरी कंपनियों की वैक्सीन आसानी से आयात की जा सकेगी।

Pfizer Covid vaccine may come to India soon, the company said - talks with the government are on