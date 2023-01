फ्लाइट में 24 घंटे तक फंसे रहे यात्री, भारी हंगामे पर निदेशक बोले- खराब मौसम के चलते किया गया डायवर्ट

यात्रियों को इसके बारे में सूचित किया गया और उन्हें होटल में ठहरने को कहा गया। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और हवाई अड्डे पर रुके रहे।

oi-Sushil Kumar

Neos Airlines: नियोस एयरलाइन की एक फ्लाइट में यात्री 24 घंटे तक फंसे रहे, जिसके बाद एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ने पर अमृतसर एयरपोर्ट के निदेशक वीके सेठ ने कहा कि हर बुधवार को मिलान से फ्लाइट यहां आती है। इसे 4 जनवरी (बुधवार) को आना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे जयपुर डायवर्ट किया गया।

इससे कुछ यात्री परेशान हो गए और करीब 30 मिनट तक हंगामा होता रहा। उन्हें बताया गया कि फ्लाइट आ रही है और वे चिंता न करें, क्योंकि मौसम की स्थिति भी ठीक है। सभी यात्री सुरक्षित रूप से फ्लाइट में सवार हो गए।

उनके लिए 3 समय का भोजन और आवश्यक व्यवस्था की गई थी। इसे 5 जनवरी को जयपुर से आना था, लेकिन इसमें 1 घंटे की देरी हुई।

A flight of Neos Airline comes here every Wednesday from Milan. It was supposed to arrive on Jan 4 (Wednesday) but due to bad weather conditions it was diverted to Jaipur: Director, Amritsar Airport on uproar at the airport after America-bound passengers stranded for 24 hours pic.twitter.com/SBOnMp9PYh