ग्रैबहाउस की फाउंडर पंखुड़ी श्रीवास्तव का 32 साल की उम्र में निधन, महिलाओं पर फोकस रख करती थीं काम

नई दिल्ली, दिसंबर 27। महिलाओं पर फोकस करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'पंखुड़ी' और ग्रैबहाउस कंपनी की फाउंडर पंखुड़ी श्रीवास्तव के निधन से स्टार्टअप इकोसिस्टम में जबरदस्त शोक की लहर है। 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ने की वजह से पंखुड़ी श्रीवास्तव का निधन हो गया। इतनी कम उम्र में उनके निधन से हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि पंखुड़ी ने साल 2019 में सोशल कम्युनिटी पंखुड़ी और ग्रैबहाउस कंपनी की स्थापना की थी।

With profound grief and sorrow, we regret to inform the sad demise of our beloved CEO, Pankhuri Shrivastava. We lost her on 24th December 2021 due to a sudden cardiac arrest. May her soul obtain Sadgati. Om Shanti.@pankhuri16