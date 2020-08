चिट्ठी विवाद पर बोले पी चिदंबरम, पत्र लिखने वाले कांग्रेसी मेरे और राहुल की तरह ही BJP विरोधी

India

नई दिल्ली। कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सोमवार को पार्टी की कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में उस समय बवाल मच गया जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेतृत्व को लेकर 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखे पत्र पर निशाना साधा। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान हुए इस पूरे घटनाक्रम पर पी चिदंबरम ने कहा कि असंतोष ही परिवर्तन का वाहक होता है। जिन लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, वह सभी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, जैसे मैं और राहुल गांधी है। हमेशा असंतोष होता है, वास्तव में, यह कुछ असंतोष है जो बदलाव लाता है। जब तक असंतोष नहीं होगा, तब तक बदलाव नहीं होगा।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, मैं कभी नहीं कहता कि सब ठीक है। क्या समुद्र की लहरें कभी खामोश हो जाती हैं, समुद्र में हमेशा लहरें उठती रहेंगी। हमेशा कुछ ना कुछ असंतोष रहेगा। आज हमने कुछ मुद्दों को पर चर्चा की है। मुझे लगता है कि इससे पार्टी आगे जाकर पार्टी मजबूत और अधिक सक्रिय हो जाएगी।

It has been clarified, nobody made that statement. Nobody alleged that anyone was colluding with BJP: Congress' P Chidambaram (in file pic) to ANI on Rahul Gandhi's alleged remark that writing letter to Sonia Gandhi for reforms in party leadership "was done in collusion with BJP" https://t.co/OUu4PO9dYf