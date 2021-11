कृषि कानून रद्द: पी चिदंबरम ने कसा तंज- 'ये पीएम मोदी का हृदय परिवर्तन नहीं, चुनाव का डर'

India

नई दिल्ली, 19 नवंबर। कृषि कानूनों को लेकर पिछले एक साल से जारी किसान आंदोलन अब खत्म होने वाला है। जी हां, शुक्रवार को गुरु पर्व के मौके पर आंदोलनकारी किसानों की बड़ी जीत हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 9 बजे देश के नाम संबोधन में कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इस फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जिसने किसानों का इस आंदोलन में समर्थन किया था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए अपने एक ट्वीट में कहा,

पी चिदंबरम के अलावा कई और विपक्षी नेता और किसान समर्थक कुछ इसी प्रकार के दावे कर रहे हैं।

What cannot be achieved by democratic protests can be achieved by the fear of impending elections!

PM’s announcement on the withdrawal of the three farm laws is not inspired by a change of policy or a change of heart. It is impelled by fear of elections!