OneIndia Knowledge: 5जी टेक्नोलॉजी भारत में हो चुकी है लॉन्च, इसके बारे में सबकुछ जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

5G in India:भारत में 5जी मोबाइल सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर, 2022 से हो चुकी है। पहले चरण में 8 शहरों में यह सेवा लॉन्च की गई। केंद्र सरकार का कहना है कि 2023 तक देश के 200 शहरों तक 5जी नेटवर्क काम करने लगेगा। दुनिया में इस समय 60 से ज्यादा देशों में यह सेवा चल रही है। 5जी सेवा के आने से अगले 15 वर्षों तक नेटवर्क कनेक्टिविटी और सर्विस में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलने वाली है। जानकार बताते हैं कि 5जी टेक्नोलॉजी इतनी अत्याधुनिक है कि यह ऐसी सेवाएं देने में भी सक्षम है, जिसके बारे में अभी हमें पता भी नहीं है और भविष्य में उसकी जरूरत पड़ सकती है।

English summary

OneIndia Knowledge:5G service is revolutionizing the field of communication. It is positively affecting every area of life. For the next 15 years it will affect global changes