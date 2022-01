ओमिक्रॉन भले गंभीर न हो, लेकिन इससे ये तमाम जोखिम जुड़े हैं, नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 4 जनवरी: ओमिक्रॉन वेरिएंट के ज्यादातर मरीजों में अभी तक ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इसलिए डॉक्टर मानकर चल रहे हैं कि यह डेल्टा की तरह घातक नहीं है। कम से कम दिल्ली और यूपी के मुख्यमंत्री भी विशेषज्ञों की राय के आधार पर इसी तरह के दावे कर चुके हैं। लेकिन, कोरोना के इस संक्रामक वेरिएंट ने यूरोप और अमेरिका में जहां ज्यादा कहर मचाया है, उनके एक अनुभव से सीख लेने की जरूरत है। भले ही यह वेरिएंट ज्यादा खतरनाक न दिख रहा हो, लेकिन इसने यदि भयावह रूप लिया तो यह सिस्टम को जरूर चौपट कर सकता है। इसकी पुख्ता वजहे हैं।

English summary

Although the disease from Omicron is not serious, the risk of public order collapse is high,because, people coming in contact with it are getting infected on a large scale.