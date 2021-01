तैमूर संग ब्याह रचाना चाहती हैं ग्लैमरस नोरा फतेही, जानिए मम्मी करीना ने क्या दिया जवाब?

Nora Fatehi Says She Wants to Marry Taimur Ali Khan, see Kareena Kapoor Khan's Response: बॉलीवुड डांसर नोरा फतेही के डांस का पूरा देश दीवाना है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कातिल अदाओं की मालकिन नोरा किसकी दीवानी हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि नोरा फतेही का दिल करीना-सैफ के चार साल के बेटे तैमूर अली खान पर आया हुआ है। वो उससे इस हद तक प्यार करती हैं कि वो उनसे शादी करना चाहती हैं। जी हां, ये बात खुद नोरा ने ही एक चैट शो में करीना से कही है।

English summary

Nora Fatehi left Kareena Kapoor Khan speechless for a few seconds when she said that she wishes to marry Taimur Ali Khan when he gets older.